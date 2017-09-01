POLİSTEN KAÇAN HIRSIZI, PROFESYONEL BOKSÖR YAKALADI
Olay Fatih Mollafenari Mahallesinde bir sokakta geçen hafta sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kişi, pırlanta satan bir dükkana girmeye çalıştı. Bu sırada dükkanın alarmı çalınca polise ihbar gitti. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelinin dükkana girmeye çalıştığını gördü. Polisi gören kişi, yaya olarak kaçmaya çalıştı. Bu sırada karşısına 15 yıllık profesyonel boksörlük yapan Kadir Sevim çıktı.
GARDINI ALIP YAKALADI
Polislerin, 'Tutun, yakalayın, hırsız' diye bağırması üzerine gardını alan boksör, şüpheliyi yakaladı. Yere düşen hırsızlık şüphelisi arkadan gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürdü.
Bu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: haberinburada
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