PORTEKİZ MİLLİ TAKIMININ KADROSU AÇIKLANDI! TÜRKİYE'DEN 4 İSİM VAR
Portekiz'in Andorra ve İsviçre ile oynayacağı Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmalarının aday kadrosu açıklandı. Kadroda Türkiye'den Pepe, Quaresma, Neto ve Beto yer aldı.
Portekiz milli takımının Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşması kapsamında oynayacakları Andora ve İsviçre karşılaşmasının aday kadrosu açıklandı. Beşiktaş forması ile başarılı performans sergileyen Portekiz oyuncular Pepe ve Ricardo Quaresma, Fenerbahçe'nin yıldız ismi Neto ve Göztepe'den Beto aday kadroya çağırıldı.
PORTEKİZ B GRUBUNDA 21 PUANLA 2.SIRADA
B Grubunda 21 puanla lider İsviçre'nin 24 puanla arkasında bulunan Portekiz temsilci, Dünya Kupasına doğrudan gitmek için İsviçre takımını geçmek durumunda.
PEPE, QUARESMA, NETO VE BETO KADRODA
Portekiz Federasyonu, Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşması kapsamında çıkacağı son iki karşılaşmanın aday kadrosunu açıkladı. Andora ve İsviçre ile karşılaşacak Portekiz milli takımına Beşiktaş'tan Pepe, Quaresma, Fenerbahçe'den Neto ve Göztepe'den Beto, Portekiz milli takımı aday kadrosuna çağırıldı.
İşte Portekiz milli takımının Andora ve İsviçre ile oynayacağı Dünya Kupası Eleme Guru karşılaşmasının aday kadrosu;
Kaynak: haberinburada
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