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Portekizli Futbolcu Silva, Maçta Rakiplerini Adeta Küçük Düşürdü

PORTEKİZLİ FUTBOLCU SİLVA, MAÇTA RAKİPLERİNİ ADETA KÜÇÜK DÜŞÜRDÜ

Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanan Portekiz - Faroe Adaları maçında Bernardo Silva, rakipleriyle adeta alay etti.

Tarih : 02 Eylül 2017, 12:50
Puan Ver : Portekizli Futbolcu Silva, Maçta Rakiplerini Adeta Küçük Düşürdü(6/10)2

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu mücadelesinde Portekiz ile Faroe Adaları karşı karşıya geldi.

Mücadele 5-1 sona ererken Bernardo Silva, estetik hareketleriyle maça damga vurdu.

83. dakikada kendi sahasında topu kapan 23 yaşındaki futbolcu, rakipleriyle adeta dalga geçti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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