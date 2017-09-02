PORTEKİZLİ FUTBOLCU SİLVA, MAÇTA RAKİPLERİNİ ADETA KÜÇÜK DÜŞÜRDÜ
Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanan Portekiz - Faroe Adaları maçında Bernardo Silva, rakipleriyle adeta alay etti.
2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu mücadelesinde Portekiz ile Faroe Adaları karşı karşıya geldi.
Mücadele 5-1 sona ererken Bernardo Silva, estetik hareketleriyle maça damga vurdu.
83. dakikada kendi sahasında topu kapan 23 yaşındaki futbolcu, rakipleriyle adeta dalga geçti.
Kaynak: haberinburada
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