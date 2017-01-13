POYRAZ KARAYEL'E SÜRPRİZ TRANSFER!
Kanal D'nin sevilen dizisi Poyraz Karayel'e Deniz Celiloğlu'da katıldı.
Başrollerini İlker Kaleli, Burçin Terzioğlu, Musa Uzunlar, İlker Aksum, Funda Eryiğit, İdil Fırat, Ataberk Mutlu, Hare Sürel, Ayda Aksel, Celil Nalçakan ve Cem Cücenoğlu'nun paylaştığı Poyraz Karayel'e Deniz Celiloğlu dahil oldu.
Deniz Celiloğlu, daha önce Kanıt, Gecenin Kraliçesi ve O Hayat Benim'de rol almıştı.
Yapımcılığını Limon Film'in üstlendiği Poyraz Karayel, yeni bölümleriyle her Çarşamba 20.00'de Kanal D'de.
kaynak:milliyet
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