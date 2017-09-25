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PROF. DR. AHMET ERCAN'DAN BODRUM İÇİN DEPREM UYARISI: DAHA BÜYÜKLERİ YAŞANACAK


Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Bodrum İçin Deprem Uyarısı: Daha Büyükleri Yaşanacak
Tarih : 25 Eylül 2017, 01:20
Puan Ver : Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan Bodrum İçin Deprem Uyarısı: Daha Büyükleri Yaşanacak(6/10)2

Bodrum'da pazar akşamı meydana gelen 4.4'lük depremin ardından ünlü deprem bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan korkutan tahmini açıkladı. Ercan bölgede kısa süre içerisinde bölgede daha büyük depremlerin olacağını söyledi.

DEPREMİN ARDINDAN GÖZLER BODRUM'A ÇEVRİLDİ

21 Temmuz gecesi Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan 6.5 şiddetindeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar yaşanmaya devam etti. Son olarak saat 19.57'de yerin 10 km derinliğinde meydana gelen 4.4'lük sarsıntı nedeniyle yeniden gözler Bodrum'a çevrildi. Depremin ardından kısa bir açıklama yapan ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, Bodrum ve çevresinde daha büyük depremler beklediğini ifade etti.

"O BÖLGE DAHA BÜYÜK DEPREMLER GÖRECEK"

İşte Ahmet Ercan'ın o sözleri:

Bodrum'da 24.09.2017. 19.57'de 10 km derinde 4,4'lük deprem oldu. Burada daha gerginlik boşalmadı. Daha önceden beklediğimi söylediğim deprem bu değil. Bu bölge daha büyük deprem görecek. O deprem 5,1- 5,3 dolayında olabilir. Ancak yıkıcı olmayacak. Önceden yıkım çığım-hasar görmüş evlere girilmemeli.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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