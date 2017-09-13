PROF. DR. ORHAN ŞEN HAFTA SONU İÇİN UYARDI: HAVA DAHA DA ISINACAK
Türkiye Eylül ayında Ağustos sıcakları yaşıyor. Sıcaklık mevsim normallerinin 10 derece üzerinde... Hafta sonunda havanın daha da ısınacağını söyleyen Prof. Dr. Orhan Şen de önümüzdeki hafta ortasında batı bölgelerinde çok kuvvetli yağışların beklendiğini söyleyerek uyardı.
HAFTA ORTASINDAN İTİBAREN YAĞIŞ BEKLENİYOR
Meteoroloji'nin yayınladığı son hava durumu tahminine göre önümüzdeki hafta ortasına kadar sıcak hava etkisini sürdürecek. Hafta ortasından itibaren bazı bölgelerde yağış bekleniyor.
ÖNÜMÜZDEKİ 6 GÜN İÇİN YÜKSEK SICAKLIK UYARISI
İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen de Twitter'dan önümüzdeki 6 gün için yüksek sıcaklık uyarısı yaptı.
HAFTA ORTASINA DİKKAT: KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR
Hafta sonundan itibaren havaların daha da ısınacağını belirten Şen, "Önümüzdeki hafta ortasında çok kuvvetli yağışlar batı bölgelerini etkileyebilir. Doğal afete dönüşmemesi için şimdiden düşünülmeli" diyerek uyardı.
Kaynak: haberinburada
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