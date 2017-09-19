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PROTOKOLE GARSONLU SERVİS, GAZİLERE SELF SERVİS


Protokole garsonlu servis, gazilere self servis
Tarih : 19 Eylül 2017, 18:00
Puan Ver : Protokole Garsonlu Servis, Gazilere Self Servis(9/10)5

Düzce Valiliği'nin 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında düzenlediği kahvaltıda kent protokoline garsonlar servis yaparken gaziler ve yakınları sıraya girip kendileri aldı.



GAZİLER VE ŞEHİT YAKINLARI İÇİN KAHVALTI PROGRAMI DÜZENLENDİ



Gaziler Günü nedeniyle önce Anıtpark'ta tören düzenlendi. Valilik, Belediye Başkanlığı, Garnizon Komutanlığı ve Muharip Gaziler Derneği Düzce Şubesi'nce Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Dernek Başkanı Vedat Nefesoğlu'nun konuşması ardından parktaki tören sona erdi. Daha sonra Valilik tarafından gaziler ve şehit yakınları için verilen kahvaltı programına geçildi.





PROTOKOLE GARSONLAR SERVİS YAPTI, GAZİLER KENDİLERİ ALDI



Kahvaltıya Vali Zülkif Dağlı'nın yanında AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yılmaz Özdemir, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, vali yardımcıları, daire müdürleri de katıldı. Vali Dağlı, Milletvekili Keşir, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Zeki Yıldırım, Muharip Gaziler Derneği Şubesi Başkanı Vedat Nefesoğlu'nun oturduğu masa ile diğer protokol üyelerinin oturduğu masalara garsonlar tarafından servis yapıldı. Gaziler ve şehit yakınları ise kahvaltılarını sıraya girip kendileri aldı.





YAŞLI GAZİLER ZORLANDI



Gazilerden bazıları yaşlı olmaları nedeniyle tabaklarına kahvaltılık alırken zorlandı. Bir gazinin, dolu tabağı ve bastonuyla masasına yürürken zorlandığı gözlendi. Gaziler ve şehit yakınları, kahvaltı ardından otelden ayrıldı.




 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Protokole  Garsonlu  Servis  Gazilere  Self  Servis    haber

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