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PSG, kavgayı affetmedi! Neymar, kadro dışı kaldı

PSG, KAVGAYI AFFETMEDİ! NEYMAR, KADRO DIŞI KALDI

Cavani'yle duran top konusunda sert tartışmalar yaşayan Neymar, Bayern Münih maçı düşünülerek Montpellier maçının kadrosuna alınmadı.

Tarih : 22 Eylül 2017, 20:10
Puan Ver : Psg, Kavgayı Affetmedi! Neymar, Kadro Dışı Kaldı(10/10)6

Fransa Ligi takımlarından Neymar - Cavani geriliminde yeni gelişmeler yaşanıyor. PSG Teknik Direktörü Unai Emery, Lyon maçında Uruguaylı futbolcu Cavani ile frikik ve penaltı tartışması yaşayan Brezilyalı yıldız Neymar'ı kadro dışı bıraktı.

MONTPELLIER MAÇININ KADROSUNA ALINMADI

Teknik direktör Unai Emery, transfer bedeli ile dünyanın en pahalı futbolcusu olan Brezilyalı Neymar'ı, PSG'nin yarın oynayacağı Montpellier maçının kadrosuna alınmadı. Unai Emery, sakatlığı bulunan Neymar'ı Bayern Münih maçını düşünerek Montpellier maçının kadrosuna almadığı iddia edilse de Edinson Cavani ile arasında yaşanan krize kesilmiş küçük bir ceza olarak görülüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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