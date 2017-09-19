PSG'DE NEYMAR İLE CAVANİ, SOYUNMA ODASINDA KAPIŞTI
Fransız basını, Lyon maçında duran top tartışması yaşayan Cavani ile Neymar'ın soyunma odasında da kapıştığını, Brezilyalı futbolcunun takım arkadaşının üzerine yürüdüğünü yazdı.
Paris Saint-Germain'in hafta sonunda Lyon'u 2-0 mağlup ettiği maç sırasında Neymar ile Edinson Cavani arasındaki duran top tartışmasının yankıları sürüyor.
Maçın 57. dakikasında kazanılan serbest vuruşu kullanmak için topun başına gelen Cavani, yeni transferlerden Dani Alves'in topu vatandaşı Neymar'a vermesi üzerine hayal kırıklığıyla o bölgeden ayrılmış, 79. dakikadaki penaltı vuruşunda ise doğrudan Neymar ile tartışmaya girmişti. Topu takım arkadaşına vermeyen Uruguaylı golcü, ardından kullandığı penaltı vuruşunu gole çevirememişti.
SOYUNMA ODASINDA KAPIŞTILAR
Karşılaşma sonrası Cavani ve PSG'nin teknik direktörü Unai Emery'den tansiyonu düşüren açıklamalar gelmesine karşın, Fransa'nın saygın gazetelerinden L'Équipe, "Çatışma" başlığıyla bugün ilk sayfadan duyurduğu haberinde, iki yıldızın soyunma odasında da tartışmaya devam ettiği öne sürdü.
KAPTAN MÜDAHALE ETTİ
Habere göre, Cavani'nin soyunma odasında Neymar'a sahadaki tutumunun yanlış olduğunu bir kez daha söylemesi üzerine Brezilyalı yıldız öfkeyle takım arkadaşının üzerine yürüdü. İkili arasındaki sözlü sataşmanın kavgaya dönüşmemesi adına başta takım kaptanı Thiago Silva olmak üzere futbolcular duruma müdahale etti ve iki yıldızın arasına girdi.
GOL KRALI OLURSA PRİM MADDESİ VAR
L'Équipe ayrıca Neymar ile Cavani arasındaki gerilimin altında yatan neden hakkında da önemli bir iddia ortaya attı. Meselenin sadece bir ego savaşından ibaret olmadığını belirten gazete, Cavani'nin sözleşmesinde ligin gol kralı olması halinde yaklaşık 1 milyon euro tutarında bir prim maddesi olduğunu, benzer bir hükmün Neymar'ın sözleşmesinde de yer alabileceğini, dolayısıyla iki yıldız arasındaki duran top çatışmasının ilerleyen haftalarda da devam edebileceğini ileri sürdü.
Sezon başında Barcelona'dan PSG'ye 222 milyon euroluk rekor bonservis bedeliyle transfer olan Neymar'ın, geçtiğimiz gün sosyal medya hesaplarından Cavani'yi takip listesinden çıkardığı ifade edilmişti.
Kaynak: haberinburada
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