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PSG'de Yeni Transfer Neymar ile Cavani, Maçta Topu Paylaşamadı

PSG'DE YENİ TRANSFER NEYMAR İLE CAVANİ, MAÇTA TOPU PAYLAŞAMADI

Paris Saint-Germain'in 220 milyon euroluk transferi Neymar, Cavani'yle hem serbest vuruş hem de penaltıda karşı karşıya geldi, maç içinde tartışma yaşadı.

Tarih : 18 Eylül 2017, 12:20
Puan Ver : Psg'de Yeni Transfer Neymar İle Cavani, Maçta Topu Paylaşamadı(6/10)2

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) lideri Paris Saint-Germain (PSG), Olympique Lyon'u 2-0 yenerek 6. maçını da kazandı.

Maçta ev sahibi ekibin gollerini 75'te Cavani, 86'da ise Jeremy Morel (k.k) kaydetti. Ancak mücadelenin önüne geçen olay Fransız ekibinin yeni transferi Neymar ile Uruguaylı golcüsü Edinson Cavani arasında yaşandı. Karşılaşmada PSG lehine verilen frikikte topu eline alan Cavani'ye Dani Alves tepki gösterek topu aldı ve vatandaşı Neymar'a verdi.

PENALTIDA DA AYNI TARTIŞMA

80. dakikada Mbappe'nin düşürülmesi sonrası kazanılan penaltı atışında da aynı olay yaşandı. Bu kez Cavani topu Neymar'a vermeyerek penaltıyı kendisi kullandı. Uruguaylı golcü penaltıyı gole çeviremedi.

HOCASI OLAYA EL KOYUYOR

Teknik Direktör Unai Emery konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Duran top kullanacak birçok iyi oyuncuya sahibiz. Eğer anlaşmazlık devam ederse ben devreye gireceğim ve karar vereceğim" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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