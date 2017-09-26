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PSG'li Cavani, Neymar'a Çıkıştı: Kendini Messi mi Sanıyorsun

PSG'Lİ CAVANİ, NEYMAR'A ÇIKIŞTI: KENDİNİ MESSİ Mİ SANIYORSUN

PSG'deki Cavani-Neymar krizinde yeni detaylar ortaya çıkıyor. Cavani, ilk tanışma toplantısında Neymar'a "Messi olduğunu mu düşünüyorsun?" sözleriyle çıkıştı.

Tarih : 26 Eylül 2017, 18:20
Puan Ver : Psg'li Cavani, Neymar'a Çıkıştı: Kendini Messi Mi Sanıyorsun(6/10)2

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germian'deki Neymar-Cavani krizi gün geçtikçe derinleşirken iki oyuncu arasındaki gerginliğin detayları da ortaya çıkmaya başladı.

Lyon karşılaşmasında frikik ve penaltı atışını kullanma konusunda tartışma yaşayan ikilinin, ilk tanışma toplantısında da birbirlerine ters davrandıkları öğrenildi.

TANIŞTIKLARI İLK GÜN TARTIŞMIŞLAR

Barcelona'da Messi'nin gölgesinden kaçan ve Paris Saint Germain'e transfer olan Neymar, yeni takım arkadaşlarıyla tanıştığı ilk toplantıda Cavani'nin sözleriyle neye uğradığını şaşırdı.

Uruguaylı futbolcunun Neymar'a, "Bu kim? Messi olduğunu mu düşünüyorsun?" dediği ve Brezilyalı oyuncu ile ilk gerilimin burada yaşandığı ifade edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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