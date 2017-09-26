Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germian'deki Neymar-Cavani krizi gün geçtikçe derinleşirken iki oyuncu arasındaki gerginliğin detayları da ortaya çıkmaya başladı.

Lyon karşılaşmasında frikik ve penaltı atışını kullanma konusunda tartışma yaşayan ikilinin, ilk tanışma toplantısında da birbirlerine ters davrandıkları öğrenildi.

TANIŞTIKLARI İLK GÜN TARTIŞMIŞLAR

Barcelona'da Messi'nin gölgesinden kaçan ve Paris Saint Germain'e transfer olan Neymar, yeni takım arkadaşlarıyla tanıştığı ilk toplantıda Cavani'nin sözleriyle neye uğradığını şaşırdı.

Uruguaylı futbolcunun Neymar'a, "Bu kim? Messi olduğunu mu düşünüyorsun?" dediği ve Brezilyalı oyuncu ile ilk gerilimin burada yaşandığı ifade edildi.

Kaynak: haberinburada