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PTT, Personel Alımını Durdurdu

PTT, PERSONEL ALIMINI DURDURDU

PTT, bazı personel alımlarının yürütmesinin durdurulduğunu, ihtiyaç duyulan personelin istihdamı için gerekli düzenlemeler yapılarak yeniden personel alımı ilanına çıkılacağını belirtti.

Tarih : 25 Eylül 2017, 12:10
Puan Ver : Ptt, Personel Alımını Durdurdu(7/10)3

PTT AŞ tarafından, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından verilen kararla yapılan bazı personel alımlarının yürütmesinin durdurulduğu, ihtiyaç duyulan personelin istihdamı için gerekli düzenlemeler yapılarak yeniden personel alımı ilanına çıkılacağı bildirildi. Şirketten yapılan yazılı açıklamada, son günlerde personel alımında uygulanan yönetmelikle ilgili Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından verilen karara yönelik bazı haber ve yorumların kamuoyuna yansıdığı belirtilerek, konuya ilişkin açıklama yapma zorunluluğunun doğduğu ifade edildi.

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ KAPSAMINDA 5 BİN PERSONEL ALACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan istihdam seferberliği kapsamında, PTT'nin bu yıl 5 bin personel istihdamı planladığı ve personel alımlarına hızla başladığı bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şirketimizce personel istihdamı 'Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik' gereğince yapılmaktadır. Buna göre, personel alımlarına ilişkin işlemler devam etmekteyken, Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası tarafından anılan yönetmeliğin ilgili hükümlerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle açılan davada, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından verilen karar şirketimize 13 Eylül 2017'de tebliğ edilmiştir. Söz konusu kararla şirketimizce yapılan 2017/2 ve 2017/3 personel alımlarının yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş olduğundan, ilgili alım süresinde başvuru yapan adayların mağdur edilmemesi ve ihtiyaç duyulan personelin istihdamı için gerekli düzenlemeler yapılarak mevzuat çerçevesinde yeniden personel alımı ilanına çıkılacaktır."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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