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PUTİN, ANKARA'DA ERDOĞAN'LA GÖRÜŞECEK! MASADA SURİYE VE REFERANDUM VAR


Putin, Ankara'da Erdoğan'la Görüşecek! Masada Suriye ve Referandum Var
Tarih : 28 Eylül 2017, 10:00
Puan Ver : Putin, Ankara'da Erdoğan'la Görüşecek! Masada Suriye Ve Referandum Var(9/10)5

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün çalışma ziyareti için Ankara'ya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık edecek. İki lider küresel ve bölgesel meselelerin yanı sıra iki ülke ilişkilerini geliştirmek için fikir alışverişinde bulunacak.

MASADA SURİYE VE IRAK VAR

Erdoğan ve Putin görüşmesinin önemli gündem maddeleri Suriye ve Irak eksenli gelişmeler olacak. İki ülkenin öncülüğünde Suriye'deki siyasi geçiş için yürütülen Astana sürecinde gelinen noktayı değerlendirecek olan iki lider, çatışmasızlık bölgelerinde özellikle İdlip'te yapılacak çalışmaları masaya yatıracak. Erdoğan ve Putin, ayrıca Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin gerçekleştirdiği referandum konusunu da görüşecek. Hafta başı telefonda görüşen iki lider, Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına dikkat çekmişti.

S-400 ALIMI, ENERJİ VE TURİZM

İki lider ayrıca Türkiye ve Rusya ekonomik ilişkilerini geliştirmek için önümüzdeki dönemde atılacak adımlarla ilgili fikir alışverişinde bulunacak. Erdoğan ve Putin'in gündemindeki diğer önemli bir konu ise S-400 hava savunma sistemi olacak. Erdoğan ve Putin, S-400 alımı ve ortak üretimi konusunu görüşmede değerlendirecek. Ayrıca Türk Akımı ve Akkuyu Nükleer Santrali gibi enerji projelerinin yanı sıra iki ülke arasındaki gıda, turizm alanlarında atılacak adımlar ve vize uygulamaları da masaya yatırılacak.

PUTİN, EN SON GEÇEN YIL ERDOĞAN'LA BİR ARAYA GELMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Putin, 10 Ekim 2016'da 23. Dünya Enerji Kongresi'ne katılmak için geldiği İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mabeyn Köşkü'nde bir araya gelmişti. Erdoğan ve Putin, son olarak 3 Mayıs 2017'de Rusya'nın Soçi kentinde bir araya gelmişti ve bu görüşmeden Suriye'deki çatışmasızlık bölgeleriyle ilgili mutabakat kararı çıkmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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