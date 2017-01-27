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pyd, sivillere ateş açtı! 7 ölü

PYD, SİVİLLERE ATEŞ AÇTI! 7 ÖLÜ

Terör örgütü DEAŞ tehdidinin ortadan kalkması üzerine Cerablus'tan Şiyuk köyüne dönmek isteyen sivillere ateş açan PYD, 7 kişiyi öldürdü

Tarih : 27 Ocak 2017, 10:38
Puan Ver : Pyd, Sivillere Ateş Açtı! 7 Ölü(7/10)5


Suriye'de PYD'li teröristlerin, Cerablus'tan Şiyuk köyüne dönmek isteyen sivillere ateş açması sonucu 7 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



Bölgedeki askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Fırat Nehri'nin doğusundaki Şiyuk köyü ve civarını terör örgütü DEAŞ'tan koruma bahanesiyle PYD'li teröristlerin bölgeye yerleşmesinin ardından yaklaşık 10 bin Arap kökenli Suriyeli, Cerablus'a geçti.



Suriyeli siviller, terör örgütü DEAŞ tehdidinin ortadan kalkması üzerine sosyal medya aracılığıyla harekete geçerek köylerine geri dönmek istedi.



Organize olan ve içlerinde kadın ile çocukların da bulunduğu yaklaşık 100 Şiyuklu, daha önce terör örgütü PYD tarafından yıkılan Fırat Nehri üzerindeki Şiyuk Köprüsü'ne doğru yürüyüşe geçti.



Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve Türk bayrakları taşıyan köylülere, An Nasiriyah bölgesindeki PYD'li teröristlerce uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.



Yaralıların Cerablus'taki hastanelerde tedavilerine devam edildiği öğrenildi.



 



kaynak:habertürk








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