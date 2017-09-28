PYD terör örgütünün sözde 7. Kongresi'nde eşbaşkanlar Salih Müslim ve Asya Abdullah'ın yerine Şahoz Hasan ve Hevi Mustafa getirildi.

PYD terör örgütünün 7. Kongresi dün Rojava'nın (Suriye Kürdistanı) Gırke Lege ilçesinin Rımelan kasabasında başladı. Bugün sona erecek olan kongre, "Özgür Rojava'dan Federal Demokratik Suriye'ye Doğru" adıyla düzenleniyor.

ARTIK SALİH MÜSLİM YOK

Kongrede eşbaşkanlar Salih Müslim ve Asya Abdullah'ın yerine iki yeni isim seçildi.

Buna göre PYD'nin yeni eşbaşkanları Şahoz Hasan ve Hevi Mustafa oldu. (Kaynak: Rudaw)

Kaynak: haberinburada