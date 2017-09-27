Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Talisca'nın golünde asist yaptığı Leipzig galibiyeti sonrasında konuştu. Çok iyi futbol oynadıklarını söyleyen Quaresma, Fenerbahçe derbisi hakkında da çarpıcı yorumda bulundu.

Beşiktaşlı yıldızın sözleri şöyle;

"TAM BİR TAKIM GİBİ OYNAYARAK KAZANDIK"

"Bugün takım gibi oynayarak maçı kazandık. Yarından itibaren Pazar günü oynayacağımız Trabzonspor maçına hazırlanacağız.

"FENERBAHÇE MAÇINDA FUTBOL OYNAMAMIZ ENGELLENDİ"

Fenerbahçe maçında futbol oynamamız engellendi. Düşüncelerimi tam olarak söylemek istemiyorum. Ceza alabilirim. Futbol oynadığımızda neler yapabileceğimizi herkes biliyor.

"BEŞİKTAŞ BENİM EVİM"

Burası benim evim. Beşiktaş'ta oynadığım sürece sahada her şeyimi son damlasına kadar vermeye hazırım."

Kaynak: haberinburada