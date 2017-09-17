RAKİBİNİN PENALTI ATACAĞI KÖŞEYİ GÖSTEREN KALECİ, PENALTIYI KURTARDI
Brezilya Liginde oynanan Atletico Mineiro - Palmeiras maçında kaleci Prass, penaltı pozisyonunda rakibinin atacağı köşeyi eliyle işaret etti, rakibi de o köşeye vurunca penaltıyı kurtardı.
Brezilya Serie A'da Atletico Mineiro ile Palmeiras karşı karşıya geldi.
Palmeiras kalecisi Fernando Prass, penaltı atışında Fred'in atacağı köşeyi gösterdi, Fred de topu oraya nişanlayınca penaltıyı kaçırdı.
Öte yandan mücadele 1-1 sona erdi.
Kaynak: haberinburada
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