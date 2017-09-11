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Rakip antrenör minderde aldığı teklifle şaşkına döndü

RAKİP ANTRENÖR MİNDERDE ALDIĞI TEKLİFLE ŞAŞKINA DÖNDÜ

Manisa'da düzenlenen karate turnuvasında antrenör Dinçer Güngör, turnuvada rakip olduğu kız arkadaşı Özlem Akkoyun'a minderde evlilik teklif etti.

Tarih : 11 Eylül 2017, 16:10
Puan Ver : Rakip Antrenör Minderde Aldığı Teklifle Şaşkına Döndü(7/10)3

15 Temmuz Şehit ve Gazileri Anma İllerarası Karate Turnuvası'nın düzenlendiği Manisa Atatürk Spor Salonu, sürpriz bir evlilik teklifine ev sahipliği yaptı. Uşak'ta karate antrenörlüğü yapan Dinçer Güngör (24), kendisi gibi antrenörlük yapan 8 yıllık kız arkadaşı Özlem Akkoyun ve öğrencileriyle birlikte Manisa'daki turnuvaya katıldı.

ÖĞRENCİLER DÖVİZ HAZIRLADI

Turnuvada kız arkadaşına evlilik teklifi yapmak isteyen Dinçer Güngör, öğrencileriyle birlikte hazırlık içerisine girdi. Öğrenciler, hocaları için "Benimle evlenir misin?" dövizleri hazırlayarak tribünlerdeki yerini alırken, antrenörler Dinçer Güngör ve Özlem Akkoyun, turnuvada rakip duruma geldi. Çekişmeli geçen maç sonrası Dinçer Güngör, mikrofonu eline alarak, meslektaşı Özlem Akkoyun'a uzun yıllardır hayalini kurduğu evlenme teklifinde bulundu.

TEKLİFİ KABUL ETTİ

Kısa süreli şaşkınlık yaşayan Özlem Akkoyun, Dinçer Güngör'ün evlilik teklifine "Evet" yanıtını verdi. Salonda bulunan seyirciler genç antrenörlerin mutluluğuna ortak olarak, uzun süre alkışladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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