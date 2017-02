Yeni Razer BlackWidow V2 mekanik oyuncu klavye serisi, yeni tuş opsiyonu, manyetik bilek yaslama bölümü ve görünümündeki geliştirmelerle geldi.



Razer, Razer BlackWidow V2 ünlü klavye serisinde; yepyeni Razer BlackWidow Chroma V2 mekanik oyuncu klavyesi ile başlayan büyük yenilenme hareketini duyurdu. İlk olarak 2010 yılında lansmanı yapılan Razer BlackWidow mekanik klavyeler hızlı bir şekilde dünyanın en popüler oyuncu klavyesi olmuş ve tüm dünyadaki profesyonel oyuncular için fiilen bir numaralı seçim haline gelmişti. Razer 2014'de kendi mekanik tuşlarını – Razer Green ve Razer Orange tuş – üretmeye başladı ve böylece oyunlar için optimize actuation (çalıştırma) için endüstri kriterlerini koyarak çabuk yanıt verme yeteneği ve üstün dayanıklılık gibi konularda mekanik klavyeler için sektörde bir kıyaslama noktası yarattı.



Razer BlackWidow V2; Green ve Orange seçenekleriyle en iyi dokunmatik tuşları sunma geleneğini devam ettirirken bir de alternatif sunuyor: Razer Yellow tuş. Doğrusal ve sessiz tasarımı ve tuşlar arasındaki mesafenin azaltılmış olması tuşların her zamankinden daha hızlı basılmasını olanak sağlıyor. Yeni tuşun duygusu ve özellikleri, bir maç boyunca belirli tuşlara binlerce kez basmak zorunda kalan FPS ve MOBA oyuncuları düşünülerek tasarlandı.



80 milyon basışa kadar tuş ömrü



Razer Yellow tuş, tıpkı Green ve Orange tuşlar gibi; 80 milyon basışa kadar tuş ömrüyle yeni nesil mekanik tuşlar arasında en uzun ömre sahip ve tüm mekanik tuşlardan daha uzun yıllar boyunca dayanacak şekilde üretildi.



Razer BlackWidow V2'nin sunduğu konfor da dayanıklılığı ile eş orantılı. Yeni eklenen manyetik bilek yaslama bölümü opsiyonel olarak BlackWidow V2 klavyenin alt kısmına takılabiliyor. Oyun maratonları boyunca oyuncuların rahat hissetmesine yardımcı oluyor.



Razer Kurucu Ortağı ve CEO'su Min-Liang Tan, BlackWidow V2 serisi klavyelerle ilgili şunları söylüyor: “Her şeyi kapsayan geniş geliştirmeler yaptık ve halen oyunculuğa yönelik klavye tuşları tasarlayan tek firmayız. Razer BlackWidow Chroma V2, 2010'da orijinal BlackWidow ile efsanevi dayanıklılık ve konfor sunarak başlattığımız mirası devam ettiriyor. Bu, şimdiye kadar ürettiğimiz en iyi mekanik klavye.”



Razer BlackWidow Chroma V2 klavyeler, cihazlar arası senkronize edilebilen ayarlanabilir aydınlatma özellikleri sunan Razer Chroma; teknolojisine sahip, her biri alttan ayrı ayrı aydınlatılabilen tuşlara sahip. Oyuncular 16.8 milyon renk seçeneği ve sınırsız efekt arasından seçim yapabilir. Oyun içi Razer Chroma aydınlatma profilleri; aralarında Overwatch, Call of Duty: Black Ops III, Blade and Soul ve daha pek çok ismin bulunduğu popüler oyunlar ile entegre. Bu profillerde, tutorial'lardan oyun içindeki şık hareketlerinize kadar pek çok şeyi milyonlara gösterebilirsiniz.



Razer BlackWidow Chroma V2'nin seçili modellerinin satışına başlandı bile. Satış Fiyatı 199.99 € euro