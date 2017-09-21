Yetim Maaşı Alanlar Da Ev Sigortası Kapsamına Alındı
Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak
Milli Kadın Basketbolcu Işıl Alben, Arda Turan'a İthafen Paylaşım Yaptı
Galatasaray, Hagi'nin Takımı Vitorul'u 2-0 Mağlup Etti
Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
Fatih Tekke'ye Geri Dön Çağrısı!
Rus Ekibi Ska Khabarosvk, Antalya Kampı İçin 10 Bin 777 Km Yol Geldi!

REAL MADRİD, REKOR KIRMAK İÇİN ÇIKTIĞI MAÇTA HEZİMETE UĞRADI


Real Madrid, Rekor Kırmak İçin Çıktığı Maçta Hezimete Uğradı
Tarih : 21 Eylül 2017, 09:50
Puan Ver : Real Madrid, Rekor Kırmak İçin Çıktığı Maçta Hezimete Uğradı(5/10)1

La Liga'nın 5. haftasında Real Betis'i ağırlayan Real Madrid, tarihi bir rekoru eline geçirmek için çıktığı maçta beklemediği bir mağlubiyet aldı.

Rakibi önünde fileleri havalandırması halinde üst üste 74. resmi maçında gol atarak bu alanda Santos ile paylaştığı dünya rekorunu ele geçirecek olan eflatun-beyazlılar, kendi seyircisi önünde sahadan 1-0 mağlup ayrılarak şok yaşadı.

RONALDO GÜNÜNDE DEĞİLDİ

Özellikle ikinci yarıda Betis kalesini abluka altına alan Real Madrid, bulduğu net gol fırsatlarına rağmen hem Cristiano Ronaldo'nun gününde olmaması ve hem de Real Betis kalecisi Antonio Adan'ın muhteşem bir performans ortaya koymasıyla aradığı golü bir türlü bulamadı.

Mücadelenin son dakikalarında savunma güvenliğini iyice arka plana atan ev sahibi ekip, duraklama dakikalarında hızlı gelişen Betis hücumunda Antonio Sanabria'nın topu kafayla ağlara göndermesi sonucu bu sezon ligde ilk kez bir maçtan puansız ayrıldı.

BARCELONA'NIN 7 PUAN GERİSİNDE

Son şampiyon unvanıyla mücadele ettiği La Liga'ya istediği gibi bir başlangıç yapamayan Real Madrid, geride kalan 5 maçta sadece 2 galibiyet elde edebildi. 8 puanı bulunan eflatun-beyazlılar, şimdiden ezeli rakibi Barcelona'nın 7 puan gerisine düşmüş durumda.

Bu sezon dış sahadaki ilk puanlarını toplayan Real Betis ise puanını 9 yaparak, La Liga'da 5. haftayı Real Madrid'in bir basamak üstünde 6. sırada kapatmış oldu.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Real  Madrid  Rekor  Kırmak  İçin  Çıktığı  Maçta  Hezimete  Uğradı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER