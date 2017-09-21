La Liga'nın 5. haftasında Real Betis'i ağırlayan Real Madrid, tarihi bir rekoru eline geçirmek için çıktığı maçta beklemediği bir mağlubiyet aldı.

Rakibi önünde fileleri havalandırması halinde üst üste 74. resmi maçında gol atarak bu alanda Santos ile paylaştığı dünya rekorunu ele geçirecek olan eflatun-beyazlılar, kendi seyircisi önünde sahadan 1-0 mağlup ayrılarak şok yaşadı.

RONALDO GÜNÜNDE DEĞİLDİ

Özellikle ikinci yarıda Betis kalesini abluka altına alan Real Madrid, bulduğu net gol fırsatlarına rağmen hem Cristiano Ronaldo'nun gününde olmaması ve hem de Real Betis kalecisi Antonio Adan'ın muhteşem bir performans ortaya koymasıyla aradığı golü bir türlü bulamadı.

Mücadelenin son dakikalarında savunma güvenliğini iyice arka plana atan ev sahibi ekip, duraklama dakikalarında hızlı gelişen Betis hücumunda Antonio Sanabria'nın topu kafayla ağlara göndermesi sonucu bu sezon ligde ilk kez bir maçtan puansız ayrıldı.

BARCELONA'NIN 7 PUAN GERİSİNDE

Son şampiyon unvanıyla mücadele ettiği La Liga'ya istediği gibi bir başlangıç yapamayan Real Madrid, geride kalan 5 maçta sadece 2 galibiyet elde edebildi. 8 puanı bulunan eflatun-beyazlılar, şimdiden ezeli rakibi Barcelona'nın 7 puan gerisine düşmüş durumda.

Bu sezon dış sahadaki ilk puanlarını toplayan Real Betis ise puanını 9 yaparak, La Liga'da 5. haftayı Real Madrid'in bir basamak üstünde 6. sırada kapatmış oldu.

Kaynak: haberinburada