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REAL'İN YILDIZI, OZZY'NİN PERFORMANSI KARŞISINDA MEST OLDU


Real'in yıldızı, Ozzy'nin performansı karşısında mest oldu
Tarih : 06 Eylül 2017, 02:20
Puan Ver : Real'in Yıldızı, Ozzy'nin Performansı Karşısında Mest Oldu(5/10)1

Türkiye, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 8. maçında Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi Macaristan Federasyonu'ndan Viktor Kassai yönetti. Karşılaşmayı A Milli Takımımız 1-0 kazandı. 3 puanı getiren golü 76'da Cenk kaydetti. Bu sonuçla Türkiye, puanını 14'ye yükseltirken, Hırvatistan 16 puanda kaldı.

"OĞUZHAN HEP DOĞRU YERDEYDİ"

Hırvatistan başarılı orta saha oyuncusu Modric, mücadeleyi değerlendirdi. Bir muhabirin, "Bugün maçın kilit ismi sence kimdi?" sorusuna Luka Modric, "Oğuzhan gerçekten çok iyi bir maç çıkardı. Maç içinde hep doğru yerdeydi." dedi.

(Ajans Beşiktaş)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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