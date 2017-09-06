REAL'İN YILDIZI, OZZY'NİN PERFORMANSI KARŞISINDA MEST OLDU
Türkiye, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 8. maçında Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi Macaristan Federasyonu'ndan Viktor Kassai yönetti. Karşılaşmayı A Milli Takımımız 1-0 kazandı. 3 puanı getiren golü 76'da Cenk kaydetti. Bu sonuçla Türkiye, puanını 14'ye yükseltirken, Hırvatistan 16 puanda kaldı.
"OĞUZHAN HEP DOĞRU YERDEYDİ"
Hırvatistan başarılı orta saha oyuncusu Modric, mücadeleyi değerlendirdi. Bir muhabirin, "Bugün maçın kilit ismi sence kimdi?" sorusuna Luka Modric, "Oğuzhan gerçekten çok iyi bir maç çıkardı. Maç içinde hep doğru yerdeydi." dedi.
(Ajans Beşiktaş)
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Bilette Yeni Dönem Başlıyor! Havacılık İçin Sanal Para Geliştirildi
- Ak Parti'nin İstanbul'daki Kalesi Sultanbeyli'de 400 Yataklı Hastane Hizmete Başladı
- 80 Yaralı! Öğrenciler Borsaya Gezi Düzenledi, Yürüdükleri Kat Bir Anda Çöktü
- Kaza Takip Tutanağı Artık Akıllı Telefonlardan Da Doldurulacak
- İflas Eden Hava Yolu Şirketi, Borçlarını Kalpli Çikolatayla Ödeyecek
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar