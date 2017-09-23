Irak'taki bölgesel Kürt yönetiminin 25 Eylül pazartesi günü yapmayı planladığı referandum öncesinde Kerkük'teki tarihi kaleye bayrak asıldı. Kerkük'te güvenlik önlemleri artırılırken, sandık güvenliği için Irak polisinin yerine Irak bölgesel Kürt yönetimine bağlı asayiş güçleri geldi.

OY SANDIKLARI OKULLARA YERLEŞTİRİLDİ

Referanduma çok kısa süre kalırken hazırlıklar devam ediyor. Referandumun yapılması planlanan tartışmalı bölgelerden Kerkük'te geniş güvenlik önlemi alınırken oy sandıkları Kerkük'e getirilerek 30 ayrı okula yerleştirildi. Referandum günü Irak merkezi hükümetine bağlı polis gücünün yerine Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne bağlı asayiş güçlerinin de sandık güvenliğini sağlamak üçere Kerkük'e getirildiği belirtildi.

ASAYİŞİ KÜRT POLİSİ SAĞLAYACAK

Güvenlik yetkilileri, pazartesi günü sandık güvenliğini Kürt yönetimine bağlı asayiş güçleri tarafından sağlanacağını, Kerkük polisinin ise rutin görevlerini yerine getireceğini kaydetti. Siyasi gerginliğin yüksek olduğu Kerkük'te sokakta ise sessizlik hakim. Kerküklüler çarşı ve pazarlarda gezerken, halkın ana gündem maddesini ise referandum oluşturuyor.

KERKÜK KALESİ'NE KÜRDİSTAN BAYRAĞI

Referanduma kısa bir süre kala Kerkük'ün tarihi kalesine de Kürdistan bölgesel Yönetimi bayrağı asıldı. Kerkük'te bulunan Kürt öğrenci derneklerinin önceki gün büyük bir bayrağı getirerek tarihi Kerkük Kalesi'ne astığı kaydedildi. Referandum nedeniyle Kerkük çarşısına ve kentin değişik yerlerine de Bölgesel Kürt Yönetimi'nin bayrakları asıldı.

REFERANDUM GÜNÜ KONSOLOSLUK KAPALI

Bu arada Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu da referandumun yapılacağı 24 ve 25 Eylül tarihlerinde kapalı olacak. Erbil Başkonsolosluğu'nun resmi twetter hesabından paylaşılan mesajda, "Başkonsolosluğumuz 24-25 Eylül 2017 tarihlerinde kapalı olacaktır. Saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: haberinburada