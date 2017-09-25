REFERANDUM SONRASI AMBARGO KORKUSU SARDI! SÜLEYMANİYE'DE GIDA VE BENZİN KUYRUĞU
HABERLER.com / Türkiye'nin gözü kulağı, bugün Irak'ın kuzeyinde. Mesut Barzani'nin dünyayı karşısına alarak gittiği bağımsızlık referandumunda oy kullanma işlemi bitti.
Ekonomik ambargo korkusu yaşayan Süleymaniyeliler ise soluğu çarşıda ve benzin istasyonlarında aldı.
AMBARGO KORKUSU
Süleymaniye'de, insanlar sınır kapılarının kapatılıp ekonomik ambargo uygulanacağı korkusu ile benzin ve gıda sırasına girdi. Yetkililer son zamanlarda ilk defa Süleymaniye'de bu kadar yoğun bir talep olduğunu belirtti.
GIDA VE BENZİN KUYRUĞU
Bağdat post gazetesine konuşan bir kaynak, referandum için oy verme işlemi devam ederken sınır kapılarının kapanacağı ve ambargo uygulanacağı haberlerinin yayılması üzerine insanların çarşı ve benzin istasyonlarında büyük kuyruklar oluşturduklarını söyledi.
Kaynak: haberinburada
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