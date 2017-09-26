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REFERANDUM SONRASI ERDOĞAN'DAN BARZANİYE TEPKİ: SENİN BAĞIMSIZLIĞINI KİM TANIYACAK


Referandum Sonrası Erdoğan'dan Barzaniye Tepki: Senin Bağımsızlığını Kim Tanıyacak
Tarih : 26 Eylül 2017, 13:40
Puan Ver : Referandum Sonrası Erdoğan'dan Barzaniye Tepki: Senin Bağımsızlığını Kim Tanıyacak(8/10)4

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "2017-2018 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni"nde konuştu. IKYB'nin sözde referandumunu değerlendiren Erdoğan, "Yüzde 90 ile onaylanmış. Kim tanıyacak, dünya İsrail'den ibaret değil." dedi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasının o kısmı:

KUZEY IRAK'TAKİ REFERANDUM SONUÇLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bir süredir yeni bir krizle daha karşı karşıyayız. Kuzey Irak bölgesel yönetimi, referandumu yapmakta ısrarcı davrandı. İsrail dışında girişimi destekleyen ülke ve uluslararası kuruluş da yok. Yeni çatışmaların habercisi olmaktan başka anlam taşımıyor. Yüzde 90-91 ile onaylanmış, bunun kıymeti harbiyesi var mı? Kim tanıyacak? Dünya İsrail'den ibaret değil. Kosova'yı 114 ülke kabul etti ama hala sıkıntı içinde. Sen bir İsrail ile neyi elde edeceksin?

"ATACAĞIMIZ BİRÇOK ADIMI BUNDAN SONRA İSRAİL'LE DE ATAMAYIZ"

Biz yaptık, oldu ile olacağını zannediyorlar, olmayacak ya, olamayacak zaten. Yaptırımları uygulamaya başladığımızda ortada kalacaksın. Vanayı kapadığımızda iş bitti. Tırlar Kuzey Irak'a çalışmadığı anda bunlar yiyecek bulamayacaklar. Mecburuz, yaptırım. Bunlara İsrail neyi, nereden, nasıl gönderecek? Bunu gözden geçirmedikçe atacağımız birçok adımı da bundan sonra İsrail ile de atamayız. Bunlar kendilerinden başka kimseyi tanımıyorlar.

"KATILIM ORANI DA ÇIKAN SONUÇLAR DA ŞAİBELİDİR"

Biz son ana kadar Barzani'nin böyle bir yanlışa düşeceğine ihtimal vermiyorduk, demek yanılmışız. Alınan bu karar açıkçası ülkemize de ihanettir. Bu mesele Barzani'nin iddia ettiği gibi "Kürtlerin hakkı" meselesi değildir. Eyalet olarak varlığını sürdür ne gerek var bu yollara girmene? Türkmenler, Araplar sandığa gitmedi. Referandumu Kuzey Irak yönetimi gerçekleştiriyor. Kutlamayı PKK'lılar yapıyorsa orada masumiyet de meşruiyet de yoktur. Katılım oranı da çıkan sonuçlar da şaibelidir. Bugün sizi kışkırtanlar yarın çekip gidecekler unutmayın. Şu anda bunların durumu aynen deve kuşunun haline döndü. Tarihte elimizde belgeler var bunlarla ilgili şimdi onlar meydana çıktı. Bu belgeler çok açık net artık müzakere edilmeye, gündeme gelmeye başlayacak.

"EKONOMİK YAPTIRIMLARDAN ASKERİ SEÇENEKLERE KADAR HER ŞEY ŞU ANDA MASADA"

Ekonomik yaptırımlardan askeri seçeneklere kadar tüm yaptırımlar masadadır. Bunların hiçbirine gerek kalmadan Kuzey Irak yönetimi ümit ediyorum aklını başına alır.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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