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REFERANDUM TAKVİMİ NETLEŞİYOR


REFERANDUM TAKVİMİ NETLEŞİYOR
Tarih : 16 Ocak 2017, 10:18
Puan Ver : Referandum Takvimi Netleşiyor(8/10)7


 Anayasa Değişikliği Teklifi'nin tümünün 330 ve üzerinde oyla kabul edilmesi durumunda gözler halk oylamasına çevrilecek. AK Parti, teklifin tümünün 20 ya da 21 Ocak'ta kanunlaşmasını hedefliyor.



Bu durumda kanunun,  23 ya da 24 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulması planlanıyor.



Cumhurbaşkanı'nın, kanunun onayı için kendisine tanınan 15 günlük yasal sürenin ne kadarını kullanacağına bağlı olarak, referandumun kesin tarihi belli olacak.  Referandumun, Resmi Gazete'de yayımını takip eden 60'ncı günden sonraki ilk pazar günü yapılması gerekiyor.



Mart ya da Nisan'da referandum



Bu takvime göre, halk oylamasının en erken 26 Mart, en geç de 16 Nisan'da gerçekleştirilmesi planlanıyor. Anayasa Değişikliği Teklifi'nin 2'nci turuna Çarşamba başlanması bekleniyor. İkinci turda sadece maddeler üzerindeki önergeler görüşülebilecek. Oylama sonuçları önem taşıyacak.



330'un altında kalan madde olursa, bu madde tekliften düşecek.



Teklifin tümünün oylanmasında da, referandum eşiği olan en az 330 kabul oyu aranacak



 



kaynak:trthaber








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