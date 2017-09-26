IKBY Başkanı Mesut Barzani, referandumun ardından halkın karşısına geçerek ilk kez açıklamalarda bulundu.

Referandum zaferini ilan eden Barzani, "Yeni bir dönem başladı, bu Kürdistan halklarının başarısıdır. Siz bağımsızlığa 'Evet', Enfal ve soykırıma 'Hayır' dediniz. Verdiğiniz 'Evet' oyları hiçbir uluslararası yasaya aykırı değil" dedi.

"KİMYASAL SALDIRI KADAR ZARAR VEREMEZSİNİZ"

Referandumda yeni bir aşamaya geçildiğini ve Irak hükümetinin Kürtleri tehdit etmeyi bırakması gerektiğini belirten Barzani "Bizi tehdit edenlere sesleniyorum. Ne yaparsanız yapın, bize Enfal katliamı ve kimyasal saldırılar kadar zarar veremeyeceksiniz" dedi.

"KOMŞULARA VE ULUSLARARASI TOPLUMA MESAJIM VAR"

Barzani, "Anayasa ihlal edildiğinden dolayı, kendi kaderimizi tayin etme hakkına sahibiz. Kimse bize sitemde bulunmasın. Irak'a, komşular ve uluslararası topluma özel bir mesajım; ciddi ve sakin bir şekilde yaşananları ele almalarını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE VE İRAN'A TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

"Komşu ülkelerden talebim; çözüm için yardımcı olmalarıdır" diyen Barzani, "İran ve Türkiye'nin kimyasal saldırı ve büyük göç zamanında sergilediği tutumu takdirle karşılıyoruz. Son 25 yıldır kimseye tehdit olmadığımızı kantladık, herkesle barış seçeneğini seçtik. Teröre karşı savaşta uluslar arası koalisyonun önemli bir tarafı olarak kalmaya devam edeceğiz. Kürdistan Bölgesi'nde yaşayan göçzedeler evlerine dönene kadar güvende olacaklar." diye konuştu.

1988'DE KİMYASAL SALDIRILAR DÜZENLENMİŞTİ

Irak'ta Baas rejiminin Kürtlere karşı 1988 yılı Şubat sonlarında başlatıp, Eylül başlarına kadar devam ettirdiği Enfal katliamında, birçok yerde kimyasal silah kullanılmıştı. Balisan'la başlayan kimyasal saldırılar Halepçe'de binlerce kişinin ölümüne neden olmuştu.

Kaynak: haberinburada