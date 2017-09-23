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REFERANDUMA 1 GÜN KALA ERBİL SOKAKLARINA SÖZDE KÜRDİSTAN HARİTASI ASILDI!


Referanduma 1 Gün Kala Erbil Sokaklarına Sözde Kürdistan Haritası Asıldı!
Tarih : 23 Eylül 2017, 19:30
Puan Ver : Referanduma 1 Gün Kala Erbil Sokaklarına Sözde Kürdistan Haritası Asıldı!(7/10)3

Bölgede yeni bir çatışmanın çıkmaması için ABD başta olmak üzere Birlemiş Milletler ve diğer ülkelerin "Referandumu iptal et" çağrısına kulak vermeyen IKBY'de referandum propagandası için panolarda Türkiye, İran, Suriye'yi de içerisine alan büyük Kürdistan haritası kullanılıyor.

BARZANİ YÖNETİMİ HARİTALARI SAHİPLENMEDİ

Irak'ın Erbil kentinin sokaklarındaki panolara sözde Kürdistan haritası asıldı. IKBY hükümeti, söz konusu haritaların kendi bilgileri dahilinde olmadığını, bazı özel şirketler tarafından kiralanan panolara asıldığını söylüyor.

"ÖZEL ŞİRKETLERİN SORUMSUZLUĞU"

IKBY Dışilişkiler Dairesi Türkiye Masası Sorumlusu Dr. Abdusselam Stuni, "O haritaların hükümet ile bir alakası yok. Bazı özel şirketler sorumsuz bir şekilde davranıp asmış." dedi.

IKBY'nin siyasetinin belli olduğunu dile getiren Stuni, Irak sınırları içerisinde yasalara göre referandum propagandası yapıldığını kaydetti.

"HALKI BİLGİLENDİRMEK İÇİN KULLANDIĞIMIZ HARİTALAR IRAK İLE SINIRLIDIR"

IKBY Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu Basın Sorumlusu Şoreş Hasan ise resmi olarak referandum çalışmaları kapsamında kendilerince IKBY ve tartışmalı bölgeleri de içerisine alan haritanın kullanıldığını aktardı.

Hasan, şunları kaydetti:

Resmi olarak halkı bilgilendirmek için kullandığımız harita Irak'la sınırlıdır. Bunun dışında komisyonumuzca asılan bir harita yok. Bazı özel şirketler kendi inisiyatifleriyle farklı haritalar asmış olabilir ancak bunların hepsi yasalara aykırı olup komisyonumuz tarafından reddediliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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