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REFERANDUMU DESTEKLEMEDİĞİNİ SÖYLEYEN ABD'DEN, BARZANİ'YE ÖZEL KUVVET DESTEĞİ


Referandumu Desteklemediğini Söyleyen ABD'den, Barzani'ye Özel Kuvvet Desteği
Tarih : 20 Eylül 2017, 08:20
Puan Ver : Referandumu Desteklemediğini Söyleyen Abd'den, Barzani'ye Özel Kuvvet Desteği(8/10)4

25 Eylül'de korsan devletin ilk adımını atmaya hazırlanan Erbil yönetimi, referandum ısrarını sürdürüyor. IKBY lideri Mesud Barzani'ye sözde 'referandumdan vazgeç' çağrısı yapan ABD, başta Kerkük olmak üzere Barzani'nin korsan haritasında yer alan bölgelere asker sevk etmeye hazırlanıyor. ABD Özel Kuvvetleri'ne mensup 650 asker Kerkük, Mahmur, Kesik ve Tuzhurmatu'da görevlendirilmek üzere bölgede konuşlandı. Referandum sürecinde 'güvenliği' sağlayacak ABD askerlerinin sayısının 3 bini bulabileceği belirtiliyor. ABD askerleri Erbil-Harir askeri üssünde hazır bekletiliyor.

KERKÜK'E 300 ASKER

Irak'ın petrol deposu olarak bilinen Kerkük'te tahrikler günden güne artarken, şehre peşmerge ve Haşdi Şabi milislerinin sevkiyatı da sürüyor. Son 3 günde yaşanan patlama ve sokak olaylarında 4 sivil hayatını kaybetti, 13 sivil de yaralandı. Adeta barut fıçısına dönüşen Kerkük'te seçim tarihi yaklaştıkça sokak olaylarının daha fazla artması bekleniyor. Amerikalılar, İran destekli Şii Haşdi Şabi'lerin şehre girmesini bahane ederek Kerkük'e ilk etapta 300 asker gönderecek. Pentagon, bölgede iç savaş çıkarmak istediği bütün kentlerde kışkırtma organizasyonunu bu askerler eliyle yapacak.

SÖMÜRGE VALİSİ MCGURK DÜNYAYA YALAN SÖYLÜYOR

Süreci, ABD Başkanı Donald Trump'a bağlı 'sömürge valisi' Brett McGurk bilfiil yönetiyor. Kamuoyuna 'ABD referanduma karşı' mesajı veren McGurk, ihanet oylamasını organize eden aktörlere kapalı kapılar ardında 'yanınızdayız' diyor. McGurk, bölgede yaşayan Arap aşiretleri ve Türkmen kanaat önderlerini referanduma destek vermeleri konusunda ikna etmeye çalışan heyetin de başkanlığını yürütüyor. Barzani-PKK-KYB ittifakı Kerkük'ten sonra Türkmen kasabası Tuzhurmatu'da da tahrik amaçlı faaliyetlere başladı. Dev bayraklar eşliğinde sokaklarda yürüyen provokatörler kasabanın en yüksek tepelerine sözde Kürdistan bayrağı asıyor. Yerel yöneticiler, önlem alınmaması durumunda sokak çatışmalarının başlayacağı uyarısında bulunuyor. (Kaynak Yenişafak)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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