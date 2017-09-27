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Referandumun Ardından Neçirvan Barzani'den Şaka Gibi Açıklama: Diyaloğu Geliştirmek İstiyoruz

REFERANDUMUN ARDINDAN NEÇİRVAN BARZANİ'DEN ŞAKA GİBİ AÇIKLAMA: DİYALOĞU GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, referandumunun ardından oluşan gergin havayla ilgili "Sınırlar olduğu gibi kalacak. Türkiye ile diyaloğu geliştirmek istiyoruz." dedi.

Tarih : 27 Eylül 2017, 13:40
Puan Ver : Referandumun Ardından Neçirvan Barzani'den Şaka Gibi Açıklama: Diyaloğu Geliştirmek İstiyoruz(10/10)6

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, referandumun ardından yaşanan gerginlikle ilgili açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE İLE DİYALOĞU GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Barzani, "Yapılan referandumun Türkiye Milli güvenliğine bir tehdit olarak algılanmasını istemiyoruz. Türkiye ile olan ilişmiz eskiye dayalıdır ve devam edecektir. Kesinlikle sınırları değiştirmeyeceğiz. Sınırlar olduğu gibi kalacaktır. Türkiye ile diyaloğu geliştirmek istiyoruz" dedi.

"SINIRIN KAPATILMASI KİMSENİN ÇIKARINA DEĞİL"

Öte yandan Barzani; sınır kapılarıyla ilgili olarak da "Habur sınır kapısının kapatılması kimsenin çıkarına değil, her iki tarafta yaşayan halk zarar eder." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İLE İMZALANAN ANLAŞMAMIZ VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Vanayı kapatırız" sözlerini de değerlendiren Barzani "Petrol boru vanası Türkiye'nin elindedir. Ama Türkiye ile imzalanan bir anlaşmamız var. Tam tersine biz doğalgaz borusu döşeme çalışması içindeyiz." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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