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REFERANDUMUN DURDURULMASI KARARINA BARZANİ CEPHESİNDEN İLK TEPKİ!


Referandumun durdurulması kararına Barzani cephesinden ilk tepki!
Tarih : 18 Eylül 2017, 20:50
Puan Ver : Referandumun Durdurulması Kararına Barzani Cephesinden İlk Tepki!(5/10)1

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'de yapmayı planladığı bağımsızlık referandumu için Irak Yüksek Mahkemesi tarafından verilen durdurma kararına Barzani cephesinden ilk tepki geldi.

"MAHKEMENİN KARARI TARAFSIZ DEĞİL"

Barzani'nin Sözcüsü Sefin Dizayi, federal mahkeme üyelerine saygı gösterdiklerini belirterek "Ancak referanduma ilişkin tarafsız bir kararın alınmadığı kanaatindeyiz. Çünkü yıllardır başvuru yaptığımız mahkeme birçok önemli davaya el atmadı. Bu konuda ise hızlı bir şekilde karar verdi." ifadelerini kullandı.

"MAHKEME SİYASALLAŞTI"

Anayasada, "Kürdistan Meclisi tarafından çıkarılan herhangi bir karar veya yasa, federal mahkemece de tanınmalıdır." ifadesinin yer aldığını dile getiren Dizayi, federal mahkemenin tarafsızlığını yitirip, siyasallaştığını iddia etti.

Uluslararası toplum başta olmak üzere komşu ülkelerin referanduma olan tepkilerine ilişkin de açıklama yapan Dizayi, şunları söyledi:

"REFERANDUM KONUSUNDAKİ KAYGILARI ANLIYORUZ"

Uluslararası toplum başta olmak üzere komşu ülkelerin kendilerince referandum konusunda olan kaygılarını çok iyi bir şekilde anlıyoruz. Diğer ülkeler ve özellikle Türkiye ile son yıllarda kurduğumuz iyi ilişkiler sayesinde siyasi ve ekonomik olarak büyük ilerlemeler kaydedildi.

"İLİŞKİLERİN BOZULMASI TARAFTARI DEĞİLİZ"

Açıkçası bu ilişkilerin bozulması taraftarı değiliz. Diyalog için Bağdat, uluslararası toplum ve komşu ülkelerin yüzüne kapıları kapatmadık. Şu anda aksi durum mevcut. Bazı ülkeler görüşmeyi reddederek kapıları yüzümüze kapattı. Resmi kanallar üzerinde, her zaman neden böylesi bir karar aldığımızı görüşmeye, meselenin aydınlatılması için diyaloga hazırız.

"NEW YORK'TA BU MESELE ELE ALINACAK"

BM, ABD ve İngiltere'nin referandumun iptali için sunduğu öneride bir garanti ve herhangi bir teklif yok. Daha çok taslak ve üzerinde nihai karar verilmeyen bir teklif var. Bağdat ve Erbil arasında diyalogun sıklaştırılmasından bahsediyor. Taslak bizim tarafımızdan kabul edilmediği için, içeriği ve detayları hakkında konuşmak istemiyorum. Önümüzdeki hafta, herkes New York'ta olacak ve bu meseleyi ele alacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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