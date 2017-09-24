REFERANDUMUN ODAĞINDAKİ KERKÜK'TE BOMBALI SALDIRI: 4 PEŞMERGE ÖLDÜ
Irak'ın Kerkük kentinde düzenlenen bombalı saldırıda 4 peşmergenin hayatını kaybettiği bildirildi.
PATLAYICI İLE SALDIRDILAR
Peşmerge güçlerinde görev yapan yüzbaşı Kamran Mahmud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'ün güneyindeki Dakuk ilçesinde yol kenarına yerleştirilen patlayıcının, Peşmerge güçlerine ait devriye aracının geçişi sırasında infilak ettiğini belirtti.
DEAŞ SALDIRISI OLABİLİR
Saldırıda Peşmerge güçlerinden 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını ifade eden Mahmud, bölgenin güvenlik çemberine alındığını söyledi. Mahmud, saldırının sorumluğunu henüz üstlenen olmadığını aktararak, bu eylemin terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenmiş olabileceğini kaydetti.
Kaynak: haberinburada
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