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REFERANDUMUN ODAĞINDAKİ KERKÜK'TE BOMBALI SALDIRI: 4 PEŞMERGE ÖLDÜ


Referandumun Odağındaki Kerkük'te Bombalı Saldırı: 4 Peşmerge Öldü
Tarih : 24 Eylül 2017, 09:20
Puan Ver : Referandumun Odağındaki Kerkük'te Bombalı Saldırı: 4 Peşmerge Öldü(10/10)6

Irak'ın Kerkük kentinde düzenlenen bombalı saldırıda 4 peşmergenin hayatını kaybettiği bildirildi.

PATLAYICI İLE SALDIRDILAR

Peşmerge güçlerinde görev yapan yüzbaşı Kamran Mahmud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'ün güneyindeki Dakuk ilçesinde yol kenarına yerleştirilen patlayıcının, Peşmerge güçlerine ait devriye aracının geçişi sırasında infilak ettiğini belirtti.

DEAŞ SALDIRISI OLABİLİR

Saldırıda Peşmerge güçlerinden 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını ifade eden Mahmud, bölgenin güvenlik çemberine alındığını söyledi. Mahmud, saldırının sorumluğunu henüz üstlenen olmadığını aktararak, bu eylemin terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenmiş olabileceğini kaydetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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