

Habertürk Gazetesi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Ortaköy'deki Reina'da yılbaşı gecesi 39 kişiyi katleden Özbek asıllı DEAŞ'lı terörist Abdulgadir Masharipov, tam 14 gündür firarda. Her ihbarı değerlendiren polis, farklı ilçelerde teröristle bağlantılı 8 ayrı hücreyi ortaya çıkardı.







35 kişiyi gözaltına alan polis, terörist Masharipov'un bir suç kolonisi kurduğunu tespit etti. Polisin, kamera kayıtları ve görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak yaptığı araştırmada, teröristin kaçış güzergâhları saptandı.







DEAŞ mensubu Abu Muhammed Horasani kod ismini kullanan Masharipov'un olay yerine geliş ve kaçış güzergâhından yola çıkılarak temas kurduğu kişiler tespit edildi. Teröristin Reina'ya gitmek için taksiye bindiği ve yeniden döndüğü anlaşılan Zeytinburnu'nda 58. Bulvar Caddesi'ndeki birçok sokak ablukaya alındı.







Bölgedeki 8 ayrı adrese baskın düzenlendi. Zanlının baskından kısa süre önce bölgeden ayrıldığı anlaşıldı. Teröristin saldırı sonrası Zeytinburnu'nda Uygur Türklerinin kaldığı restorandan taksi ücreti istediği ve geceyi burada geçirdiği anlaşıldı. Polis, bu tespit üzerine 8 çalışanı gözaltına aldı.







BAŞAKŞEHİR'DE DE KALMIŞ







Teröristin saldırıdan önce 3 gün Başakşehir Bahçekent'te bir hücre evinde kaldığı da polis tarafından belirlendi. Teröristin, saldırıdan önce Bahçekent'te bir markette alışveriş yaptığı ve parasının üstünü istediği anlaşıldı.







Bunun üzerine bölgede operasyon başlatıldı ve hücre evleri basıldı. Polis İstanbul dışında İzmir ve Konya'da da baskınlar gerçekleştirdi.







Operasyonlarda, teröriste yardım ve yataklık yaptığı belirlenen İlyas M.'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda DEAŞ üyesi gözaltına alındı. Saldırganla bağlantılı bazı ailelerin de İzmir'de bulunduğu belirlendi.







kaynak:hürriyet