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REİNA KATLİAMCISI GECE YARISI ORAYA GÖTÜRÜLDÜ!


REİNA KATLİAMCISI GECE YARISI ORAYA GÖTÜRÜLDÜ!
Tarih : 24 Ocak 2017, 09:26
Puan Ver : Reina Katliamcısı Gece Yarısı Oraya Götürüldü!(9/10)8


Reina katlimanı gerçekleştiren Abdulkadir Maşaripov'un emniyeteki sorgu işlemleri sürüyor. Maşaripov, 23.00 sıralarında emniyetten çıkarıldı. Güvenlik önlemleri altında hastaneye getirildi. Maşaripov'un sağlık kontrolü sırasında güvenlik önlemi sürdü.



CAMLAR NAYLON PERDE İLE ÖRTÜLDÜ



Sözkonusu işlemler sırasında polisler, görüntü alınmaması için ek tedbir aldı. Maşaripov, hastaneden çıkarılırken camlar naylon perde ile örtüldü. Maşaripov, zırhlı aracın refakatinde emniyete götürüldü.



 



kaynak:sabah








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