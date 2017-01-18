

Saldırganın yakalandığı sitenin emlak işlerini yapan Burak Sarıca evde yakalana Afrikalı kadınlardan birinin 3 gün önce işyerine geldiğini söyledi. Sarıca kadının Türkçesinin iyi olmadığını belirterek "Burada oturduğunu bir daire daha istediklerini söyledi.



'Yabancılara vermiyoruz.' deyip gönderdim" dedi. "Daireyi Mahmut diye birinden kiralamışlar" ifadesini kullanan Sarıca şöyle konuştu:



Bedelinin üzerinde ödemişler kamera olmadığı için orayı tutmuşlar. Bir kadın ve bir erkek kiralamış 80 metrekare. Reina saldırganını hiç görmedik. Siteye dışarıdan görünmeden otoparktan girilebiliyor.



6 AYLIĞINA KİRALAMIŞLAR







Teröristin kaldığı dairenin 15 Ağustos 2016'da 6 aylığına aylık 750 TL'den kiralandığı öğrenildi. dairenin sahibi yabancı uyruklu Nurullah Zaki Haser'in evini kiralaması için Esenyurt'taki bir inşaat firmasına anahtarını bıraktığı, firmanın da evi 1500 TL depozito, 750 TL peşinat ve aylık 750 TL karşılığında 6 aylığına Ali Jameel Mohammed'e kiraladığı öğrenildi.



Site yönetimine kontratın teslim edildiği bildirildi. Site yönetiminin de tapu örneği ya da kira kontratı karşılığı site sakinlerine verilen elektronik giriş kartlarını saldırgan ve arkadaşlarına teslim ettiği kaydedildi. Belgelerde herhangi bir eksik olmadığı öğrenildi.



39 kişinin hayatını kaybettiği Reina saldırısında 17 gün sonra Esenyurt'taki bir sitede yakalanan Özbek asıllı DEAŞ'lı terörist Abdulkadir Masharipov'un kaldığı evden ilk görüntüler yayınlandı.







kaynak:sabah