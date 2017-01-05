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REİNA SALDIRISINI ÖVEN PAYLAŞIMLAR HAKKINDA SORUŞTURMA


REİNA SALDIRISINI ÖVEN PAYLAŞIMLAR HAKKINDA SORUŞTURMA
Tarih : 05 Ocak 2017, 14:28
Puan Ver : Reina Saldırısını Öven Paylaşımlar Hakkında Soruşturma(8/10)9


Ortaköy'deki Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin sosyal medyada övücü paylaşımlar yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ortaköy'de ünlü gece kulübüne düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı sonrası, sosyal medyada saldırıyı öven, "Oh olsun..." şeklinde paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.



20'YE YAKIN HESAP İNCELENİYOR



Şuana kadar 20'ye yakın sosyal medya hesabın incelenmeye alındığı öğrenilirken, tespit edilen hesap sahipleri hakkında gözaltı kararı verileceği belirtildi.



 



kaynak:milliyet








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