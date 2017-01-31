

Reina'daki saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında savcılıkça ifadesi alınan, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 14 şüpheli, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi . Şüphelilerden İlyas Mamaşaripov'un, aynı evde 20 gün kaldığı Reina saldırganı Abdulgadir Masharipov'a talimat verdiği öne sürüldü. Öte yandan Başakşehir'deki evinde yapılan aramada ele geçirilen dijital metaryallerde, çatışma bölgelerinde yer alan DEAŞ militanlarının görüntülerinin bulunduğu belirtilen yazıda, yapılan aramada ayrıca Reina saldırısını gerçekleştiren Abdulgadir Masharipov'a ait, içinde eyleme ilişkin şifreli ses talimatının da bulunduğu tabletin ele geçirildiği aktarıldı.







Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin savcılıkça ifadesi alınan, aralarında yabancı uyrukluların da olduğu 14 şüpheli, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından, tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. Sevk edilen şüpheliler arasında, 20 gün aynı evde kaldığı Reina saldırganı Abdulgadir Masharipov'a saldırı talimatını verdiği belirtilen İlyas Mamaşaripov da yer alıyor.







ŞÜPHELİLERİN İFADELERİ ALINDI







Gözaltında tutuldukları İstanbul Emniyet Müdürlüğünden Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına getirilen şüpheliler İlyas Mamaşaripov, Firuze Kazım, Kamil Ahmed, Khikmatillo Zokirov, Marhaba Abduloeva, Nurmuhammed Mamat, Ömer Faruk, Ruzi Aili, Yasin Mehmet, Abdulkeremu Maimaitıabudula, Abdul Mehmet Aziz, Abduweli Yasin, Ali Maimaitimin ve Duolaiti Maimaitiaili'nin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından ifadeleri alındı.







39 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET







Şüphelileri, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk eden savcı Kökçü, ayrıca, bu şüphelilerden İlyas Mamaşaripov'u, saldırı sonucu hayatını kaybeden 39 kişinin ölümünden sorumlu tutarak, 39 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası öngörülen, "nitelikli şekilde kasten öldürme suçuna yardım etme" suçundan da sevk etti.







EYLEMİ BİRLİKTE PLANLAMIŞLAR







Savcılık sevk yazısında, DEAŞ terör örgütünün yapısı ve Türkiye'de daha önce gerçekleştirdiği eylemler sıralandı.







ÖRGÜTÜN SÖZDE EMİRİ HOCA AKA







Beşiktaş'taki Reina isimli eğlence mekanına 1 Ocak'ta otomatik silahla ateş ederek giren DEAŞ terör örgütü mensubu "Ebu Muhammed El Horasani" kod isimli şüpheli tarafından 39 kişinin öldürüldüğü ve çok sayıda kişinin de yaralandığı aktarılan yazıda, şüphelilerden İlyas Mamaşaripov'un, terör örgütünde sözde "emir" düzeyinde faaliyet yürüten "Hoca Aka" isimli şahsın yardımcısı olduğu ve "Yusuf" kod ismini kullandığı belirtildi.







REİNA CANİSİNİN SES KAYDI







Şüphelinin Başakşehir'deki evinde yapılan aramada ele geçirilen dijital metaryallerde, çatışma bölgelerinde yer alan DEAŞ militanlarının görüntülerinin bulunduğu belirtilen yazıda, yapılan aramada ayrıca Reina saldırısını gerçekleştiren Abdulgadir Masharipov'a ait, içinde eyleme ilişkin şifreli ses talimatının da bulunduğu tabletin ele geçirildiği aktarıldı.







TERÖRİST MASHARİPOV İLE BİRLİKTE KALMIŞLAR







Şüpheli İlyas Mamaşaripov'un Reina'da gerçekleştirilen eylemin planlama aşamalarında yer aldığı da kaydedilen yazıda, şüpheli ve ailesinin, Reina saldırganı Abdulgadir Masharipov ve ailesiyle, eylem tarihi olan 31 Aralık 2015'e kadar, 20 gün beraber kaldıklarına da dikkati çekildi.







EYLEMDEN HABERLERİ VARDI







Eylemden hemen sonra Reina saldırganı Masharipov'un eşi ve çocuklarının, şüpheli İlyas Mamaşaripov'un eşi şüpheli Maraba Aduloeva'nın, "Burada kalırsanız zarar görürsünüz" demesinin ardından konuttan çıktıkları dile getirilen yazıda, şüphelinin bu ifadesinin, şüphelilerin eylemden haberlerinin olduğunu ortaya çıkardığı anlatıldı.







SALDIRGANIN MONT VE SİGARASININ BULUNDUĞU EV







Sevk yazısında, şüpheli Maraba Aduloeva'nın telefonunda yapılan incelemede, Laleli'deki bir döviz bürosu soygununa ilişkin kamera görüntülerinin elde edildiği de aktarılan sevk yazısında, Nurmuhammed Mamat, Ömer Faruk, Ali Maimaitimin, Kamil Ahmed ve Abduweli Yasin'in, Reina saldırganının olaydan sonra saklanmasına, şüpheliler Abdul Mehmet Aziz, Yasin Mehmed ve Abdulkeremu Maimaitiabudula'nın araçla götürülüp getirilmesinde ve şüpheliler Ruzi Aili'nin de İstanbul'a gelirken karşılanmasında yardım ettiklerinin tespit edildiği belirtildi.







TERÖRİSTİN KAN İZLERİ BULUNAN SİGARA PAKETİ







Şüphelilerden Aili'nin, kimliği tespit edilemeyen bir DEAŞ militanıyla bağlantısının bulunduğu da dile getirilen yazıda, şüphelilerden Doulaiti Maimaitiaili'nin, saldırganın Zeytinburnu'nda kaldığı evin kiracısı olduğu, evde saldırganı sakladığı, evde yapılan aramada saldırganın eylemden sonra giydiği mont ile eylem sırasında, üzerine eylemcinin kan izleri bulunan sigara paketinin elde edildiği anlatıldı.







AİLESİNİ PENDİK'E GÖTÜRMÜŞ







Sevk yazısında, şüpheli Khikmatillo Zokirov'un da eylemin planlanmasında ve gerçekleştirilmesinde aktif rol oynayan firari şüpheli Osman Sadirov ile irtibatlı olduğu ve eylemi gerçekleştiren Masharipov'un ailesini Pendik'e götürdüğü bilgisi de verildi







SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR







Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma, çok yönlü devam ediyor.







kaynak:sabah