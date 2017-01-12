Altın 6 Haftanın En Düşüğünde
Cezaevindeki Demirtaş'a Bir Kötü Haber Daha!
Efsanelerden Trump Gideri!
Galatasaray'dan Hakem İsyanı!
'mesajım Enosis Hayali Kuranlaradır'
Ağrıyan Diş İçin Sakın Kullanmayın Çünkü…
Hdp Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın Milletvekilliği Düştü
Dev Projemize Bir Talip Daha!
Psikiyatristler Fetö'cü Hainlerin İlk Sözleri...
Hamza Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe İddialarına Cevap!
Gaziosmanpaşa'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı
Otomobil Devi Satılıyor! İşte Değeri
Suudi Arabistan'dan Flaş Suriye Kararı!
Acun Açıkladı! Resmen Ezdi Geçti...
İstanbul Valisi Şahin'den 'bekçi' Açıklaması
Hdp'li İdris Baluken Gözaltına Alındı
Eş Katili Cezaevinde İntihar Girişiminde Bulundu
Kadınların O Sorununu Ortadan Kaldırıyor
Krasnodar Kafilesi İstanbul'a Geldi!
Hdp'li Konca'nın Yargılanmasına Başlandı

REİNA SALDIRISIYLA İLGİLİ FLAŞ GELİŞME: GÖZALTI SAYISI 35'E ÇIKTI!


REİNA SALDIRISIYLA İLGİLİ FLAŞ GELİŞME: GÖZALTI SAYISI 35'E ÇIKTI!
Tarih : 12 Ocak 2017, 17:47
Puan Ver : Reina Saldırısıyla İlgili Flaş Gelişme: Gözaltı Sayısı 35'e Çıktı!(6/10)6


Yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy'de bulunan Reina isimli eğlence mekanında gerçekleştirilen kanlı saldırı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.



Soruşturmayı sürdüren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile gerçekleşen gözaltı sayısının 35'e yükseldiği öğrenildi. Saldırgan Abdulgadir Masharipov'un saldırıyı nasıl ve kimlerden destek alarak planladığına ilişkin araştırmasını derinleştiren Başsavcılık, İstanbul Pendik, Silivri, Zeytinburnu, Sefaköy ve Kayaşehir'deki çok sayıda adreste arama ve gözaltı işlemi yaptı. Katilin Zeytinburnu'nda taksi parasını ödettirdiği kafe çalışanlarının da aralarında bulunduğu gözaltındaki 35 şüphelinin İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorguları devam ediyor.



Diğer taraftan 'Ebu Muhammed Horosani' kod isimli katil Masharipov'u arama çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Reina  Saldırısıyla  İlgili  Flaş  Gelişme  Gözaltı  Sayısı  35  E  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER