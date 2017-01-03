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reina'ya saldıran teröristin eşinin ilk ifadesi ortaya çıktı

REİNA'YA SALDIRAN TERÖRİSTİN EŞİNİN İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul'da saldırı sonucu yılbaşı gecesi 39 kişiyi öldüren teröristin 22 Kasım'da Konya'ya geldiği, 29 Aralık'ta katliam için İstanbul'a gittiği öğrenildi. Teröristin eşinin ilk ifadesi de ortaya çıktı.

Tarih : 03 Ocak 2017, 11:26
Puan Ver : Reina'ya Saldıran Teröristin Eşinin İlk İfadesi Ortaya Çıktı(9/10)6


İstanbul'da saldırı sonucu yılbaşı gecesi 39 kişiyi öldüren teröristin 22 Kasım'da Konya'ya geldiği, 29 Aralık'ta katliam için İstanbul'a gittiği öğrenildi. Teröristin eşinin ilk ifadesi de ortaya çıktı.



Reina'daki terör saldırısını gerçekleştiren terörist Kırgızistan'dan eşi ve 2 çocuğuyla 20 Kasım'da uçakla İstanbul'a geldi.



Buradan karayolu ile önce Ankara'ya giden terörist ve ailesi yine karayolunu kullanarak 22 Kasım'da Konya'ya geldi.



Konya'da emlakçı aracılığıyla aylık 1.100 TL kira ödeyerek stüdyo daire kiralayan terörist, 3 aylık kira parasını peşin verdi. Teröristin iş bulmak amacıyla Konya'ya geldiğini söylediği öğrenildi.



 



kaynak:sabah








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