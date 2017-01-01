

Saldırıda 39 kişi yaşamını yitirirken, 4'ü ağır 65 kişi de yaralandı. Terörist olayın ardından kaçarken, arama çalışmaları devam ediyor.







Ortaköy'de bulunan ünlü gece kulübü Reina'da yılbaşı eğlencesi için gelenlere terör saldırısı gerçekleştirildi.







Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 700 kişinin bulunduğu Reina'da yılbaşı eğlencesinin yaşandığı sırada silahlı saldırı gerçekleşti. Uzun namlulu silahla gece kulübüne gelen bir terörist içeridekilere ateş açtı.