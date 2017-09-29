REUTERS YAYINLADI! TÜRK ORDUSU, EL BAB'DA BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
Türkiye'nin sınır ötesi harekâtı Fırat Kalkanı ile 23 Şubat'ta kanlı terör örgütü DEAŞ'tan geri alınan El Bab'da, askeri hareketlilik dikkat çekiyor.
Reuters haber ajansı, El Bab çevresinde ilerleyen Türk Ordusuna ait zırhlı araçların ve askeri kamyonların fotoğraflarını servis etti.
ÖSO GÜÇLERİ DE ORADA
Terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'nin kuzeyinde uzun bir süre askeri hâkimiyet kurduğu merkezi El Bab, birkaç aylık kuşatmanın ardından örgütten temizlenmişti. El Bab'da halihazırda Türkiye'nin Suriye iç savaşının başından beri desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri de bulunuyor.TÜRKİYE, ASKERİ SIĞINAK YAPIYOR
Türkiye, son haftalarda Suriye sınırındaki Kilis ve Hatay çevresine askeri yığınak yapıyor. Birinci Ordu birliklerinden sınıra çok sayıda tank, zırhlı araç ve top sevk edildi.
500 ASKERİN GÖZLEMCİ OLARAK GİDECEĞİ AÇIKLANMIŞTI
İdlib'deki çatışmasızlık anlaşması gereği 500 asker gözlemci olarak Suriye topraklarına gidecek. Ayrıca, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin kontrolündeki Afrin'e de muhtemel bir operasyon gündemde.
IRAK SINIRINDA DA TATBİKAT YAPILIYOR
Irak'tan Akdeniz'e kadar olan terör koridorunu Fırat Kalkanı Harekâtı ile kesen Ankara, aynı zamanda Irak sınırındaki Silopi'de de tatbikat yapıyor. Irak ordu birliklerinin de katıldığı tatbikat, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) düzenlediği tartışmalı referandumun ardından geldi.
Türk ordusu, yaklaşık 1000 kilometrelik sınır uçlarında yaklaşık iki haftadır gövde gösterisi yapıyor.
Kaynak: haberinburada
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