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REZA ZARRAB'IN 30 EKİM'DE GÖRÜLECEK DURUŞMASI ERTELENDİ!


Reza Zarrab'ın 30 Ekim'de görülecek duruşması ertelendi!
Tarih : 26 Eylül 2017, 01:30
Puan Ver : Reza Zarrab'ın 30 Ekim'de Görülecek Duruşması Ertelendi!(6/10)2

Ekonomi eski Bakanı Zafer Çağlayan'ın da sanıklar arasına eklendiği Zarrab davasının jürili ana duruşması ertelenirken, İran asıllı Türk işadamı Reza Zarrab ile birlikte ABD'de tutuklu yargılanan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, 15 Türk şahidin mahkeme tarafından dinlenmesini istedi.

"ŞAHİTLERİ BELİRLEMEKTE ZORLANIYORUZ"

Hürriyet'in haberine göre; Atilla'nın avukatı Cathy Fleming, Hâkim Richard Berman'a savcılığın elindeki delillere yönelik koruma kararı olduğu için, iddialarla ilgili Türkiye'deki şahitleri belirlemekte zorlandıklarını, yeni iddianamenin bu durumu daha da zorlaştırdığını belirtti.

15 TANIK ABD'YE GİTMEK İSTEMEDİĞİ İÇİN İNTERNETTEN ŞAHİTLİK YAPACAK

Şimdiye kadar belirledikleri 15 şahidin mahkemede dinlenmesi gerektiğini ifade eden Fleming, ancak tanıkların ABD'ye gelmek istemediğini ve ifade işleminin internet üzerinden gerçekleştirilebileceğini söyledi. Daha önce Türkiye'ye giderek şahitlerle görüştüklerini de ifade eden Fleming, savcılık tarafından şimdiye kadar kendilerine sunulan deliller üzerinde yoğun tercüme yaptıklarını, ancak tüm delillerin verilmesinden sonra şahitlerin tüm listesini mahkemeye iletmelerinin uygun olacağını belirtti. Fleming, Mehmet Atilla'ya yönelik önceki iddianamedeki suçlamalara daha önce itiraz ettiklerini hatırlatarak, yeni iddianamaye yönelik itirazlarını yenileceklerini de belirtti.

DURUŞMA 30 EKİM'DEN 27 KASIM'A ERTELENDİ

Daha önce 30 Ekim olarak duyurulan jürili ana duruşmaların başlangıç tarihi 27 Kasım'a kadar ertelendi. Zarrab ve Atilla dahil tüm sanıklar, İran'a yönelik yaptırımları delmek, bankacılık sahtekârlığı ve kara para aklamak gibi altı suçtan toplam 95 yıl hapis cezası istemiyle ABD'de tutuklu yargılanıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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