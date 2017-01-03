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rıza çalımbay'dan eto'o açıklaması!

RIZA ÇALIMBAY'DAN ETO'O AÇIKLAMASI!

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, transferde adı Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor gibi takımlarla anılan Kamerunlu yıldız futbolcu Samuel Eto'o'nun durumunun bir an önce belli olması gerektiğini söyledi.

Tarih : 03 Ocak 2017, 13:47
Puan Ver : Rıza Çalımbay'dan Eto'o Açıklaması!(5/10)2


Rıza Çalımbay, takımının kamp yaptığı Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde, AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Deneyimli teknik adam, Eto'o konusundaki kararın kendisi ile fazla ilgili olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:



Eto'o transfer olacaksa bir an önce gitmeli. Çünkü ara çok kısa. Gidecek mi kalacak mı, onunla uğraşacak durumda değiliz. Gidecekse gidecek, kalacaksa kalacak. Bana göre her şey Eto'o'ya bağlı. Eto'o gitmek istiyorsa, yönetim de 'okey' veriyorsa, yapacak bir şeyimiz yok. Bu kararı bir an önce yönetim ve Eto'o'nun vermesi gerekiyor. Bir oyuncu gitmek istiyorsa ve zorla tutarsak olmaz. Kafa olarak tamamen burada olması gerekiyor.



Eto'o ile yaptıkları konuşmalarda, Kamerunlu futbolcunun gitme talebi olmadığını da hatırlatan Çalımbay, "Takımdan ayrılmak istediği yönündeki haberleri ben de gazetelerden okuyorum. Belki futbol hayatını çok iyi bir yerde tamamlamak istiyordur, bunlar olabilir. Ancak devam eden bir mukavelesi var." ifadelerini kullandı.



 



kaynak:fanatik








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