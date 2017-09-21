ROBERTO CARLOS, SÜPER LİG EKİBİYLE MASAYA OTURDU
Süper Lig'de geride kalan 5 haftada 3 puanda kalan Antalyaspor'da, teknik direktör Rıza Çalımbay'la yollar dün ayrılmıştı.
Fanatik'te yer alan habere göre Antalyaspor, Rıza Çalımbay'dan boşalan koltuk için bir dönem Türkiye'de Fenerbahçe'de forma giyen ve Sivasspor ile Akhisar'ın hocalığını yapan Roberto Carlos'a teklif sundu.
1.5 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Yapılan ilk görüşmenin olumlu olduğu ifade edilirken yıllık 2.5 milyon euro talep eden genç hocaya 1.5 milyon euro önerildiği belirlendi. Tarafların anlaşma ihtimalleri yüksek olduğu kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
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