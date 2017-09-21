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ROBERTO CARLOS, SÜPER LİG EKİBİYLE MASAYA OTURDU


Roberto Carlos, Süper Lig ekibiyle masaya oturdu
Tarih : 21 Eylül 2017, 09:30
Puan Ver : Roberto Carlos, Süper Lig Ekibiyle Masaya Oturdu(8/10)4

Süper Lig'de geride kalan 5 haftada 3 puanda kalan Antalyaspor'da, teknik direktör Rıza Çalımbay'la yollar dün ayrılmıştı.

Fanatik'te yer alan habere göre Antalyaspor, Rıza Çalımbay'dan boşalan koltuk için bir dönem Türkiye'de Fenerbahçe'de forma giyen ve Sivasspor ile Akhisar'ın hocalığını yapan Roberto Carlos'a teklif sundu.

1.5 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Yapılan ilk görüşmenin olumlu olduğu ifade edilirken yıllık 2.5 milyon euro talep eden genç hocaya 1.5 milyon euro önerildiği belirlendi. Tarafların anlaşma ihtimalleri yüksek olduğu kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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