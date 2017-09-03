ROBİN VAN PERSİE TRANSFERİ SON DAKİKADA YATTI
Alman ekibi Hannover 96, Robin van Persie'yle anlaşmasına rağmen son dakikada anlaşmadan caydı.
Fenerbahçe'de geleceği büyük merak konusu olan Hollandalı golcü için Almanya'dan flaş bir iddia geldi.
Alman basınının haberine göre Robin van Persie, Avrupa'da transferin son günü olan 31 Ağustos tarihinde Almanya Bundesliga ekibi Hannover 96 ile anlaştı.
"ÇOK YAŞLI VE SAKAT" DİYEREK VETO ETTİLER
34 yaşındaki forvet ile her konuda anlaşan Alman ekibinde transfere son anda yönetimin karşı çıktığı belirtildi. Hannover yöneticilerinin Robin van Persie'nin çok yaşlı olduğu ve sıkça sakatlandığı için transfere veto verdikleri kaydedildi.
OCAKTAN SONRA BEDAVAYA GİDEBİLİR
Sezon sonu Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Robin van Persie, Ocak ayından sonra bedava bir şekilde sarı lacivertli kulüpten ayrılabilir. Hollanda Ligi'nin son şampiyonu Feyenoord da uzun bir süre eski futbolcuları van Persie ile ilgilenmişlerdi ancak transferi tamamlayamamışlardı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar