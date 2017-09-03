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Robin van Persie transferi son dakikada yattı

ROBİN VAN PERSİE TRANSFERİ SON DAKİKADA YATTI

Alman ekibi Hannover 96, Robin van Persie'yle anlaşmasına rağmen son dakikada anlaşmadan caydı.

Tarih : 03 Eylül 2017, 11:50
Puan Ver : Robin Van Persie Transferi Son Dakikada Yattı(8/10)4

Fenerbahçe'de geleceği büyük merak konusu olan Hollandalı golcü için Almanya'dan flaş bir iddia geldi.

Alman basınının haberine göre Robin van Persie, Avrupa'da transferin son günü olan 31 Ağustos tarihinde Almanya Bundesliga ekibi Hannover 96 ile anlaştı.

"ÇOK YAŞLI VE SAKAT" DİYEREK VETO ETTİLER

34 yaşındaki forvet ile her konuda anlaşan Alman ekibinde transfere son anda yönetimin karşı çıktığı belirtildi. Hannover yöneticilerinin Robin van Persie'nin çok yaşlı olduğu ve sıkça sakatlandığı için transfere veto verdikleri kaydedildi.

OCAKTAN SONRA BEDAVAYA GİDEBİLİR

Sezon sonu Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Robin van Persie, Ocak ayından sonra bedava bir şekilde sarı lacivertli kulüpten ayrılabilir. Hollanda Ligi'nin son şampiyonu Feyenoord da uzun bir süre eski futbolcuları van Persie ile ilgilenmişlerdi ancak transferi tamamlayamamışlardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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