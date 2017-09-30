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Roldü, gerçek oldu! Usta oyuncudan kötü haber

ROLDÜ, GERÇEK OLDU! USTA OYUNCUDAN KÖTÜ HABER

Önceki gün Asmalımescit'te görüntülenen Halil Ergün, "Alkolü bıraktım, kilom yüzünden yürümekte zorluk çekiyorum" dedi.

Tarih : 30 Eylül 2017, 11:20
Puan Ver : Roldü, Gerçek Oldu! Usta Oyuncudan Kötü Haber(8/10)4

Usta oyuncu Halil Ergün (71) Asmalımescit Yakup'ta objektiflere takıldı.

"YÜRÜMEKTE ZORLUK ÇEKİYORUM"

Kilo problemi yaşadığını belirten oyuncu, "Alkolü bıraktım, kilom yüzünden yürümekte zorluk çekiyorum. Artık beslenmeme de dikkat ediyorum. 100 kilonun üzerindeyim. Daha sağlıklı olmak istiyorum" şeklinde konuştu.

ROLDÜ GERÇEK OLDU

Hatırlanacağı üzere 'Yaprak Dökümü' dizisinde Ali Rıza Bey karakterine hayat veren Halil Ergün, rol icabı kötürüm olmuştu.

İşte Halil Ergün'ün son hali;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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