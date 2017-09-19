ROLLS-ROYCE, KENDİ KENDİNE GİDEBİLEN TEKNE ÜRETİYOR
Dünyanın en pahalı otomobillerini üreten şirketler arasında yer alan Rolls-Royce, kendi kendine gidebilen tekne üretiyor.
Otomotivin yanında savunma sanayi ve mühendislik alanlarında da faaliyet gösteren Rolls Royce, 100 gün boyunca kendiliğinden çalışabilen bir gemi inşa edeceğini açıkladı. 60 metrelik gemi, devriye ve gözetim yapacak, aynı zamanda mayın tespitine yardımcı olacak.
3 BİN 500 DENİZ MİLİ YOL YAPACAK
3 bin 500 (6 bin 480 km) deniz mili yol yapabilecek olan geminin maksimum hızı ise 25 knot (46 km/saat) olacak.
Rolls-Royce tarafından yapılan açıklamada, önümüzdeki 10 yıl içerisinde gemicilik alanında insanlı ve insansız filoların geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapılacağı belirtildi.
YAPAY ZEKA KULLANACAK
Açıklamada şirketin gemileri komuta etmek için insan müdahalesine gerek bırakmayan ve yapay zeka ile sensör kullanan akıllı bir farkındalık sistemi yarattığı kaydedildi.
Öte yandan insansız gemi üretiminde çalışan tek firma Rolls Royce değil. Norveçli YARA elektrikle çalışan ve kendi kendi gidebilen teknelerinin 2018'de denizlerde olabileceğini açıklamıştı. Sea Machines Robotics adlı bir girişim de, Boston Limanı'nda insansız bir deniz aracının testlerini gerçekleştiriyor.
Kaynak: haberinburada
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