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Roma'da Forma Giyen Cengiz'in Mermi Gibi Şutunda Top Çataldan Döndü

ROMA'DA FORMA GİYEN CENGİZ'İN MERMİ GİBİ ŞUTUNDA TOP ÇATALDAN DÖNDÜ

İtalyan ekibi Roma'da forma giyen Cengiz Ünder, Hellas Verona maçında topa çok sert vurdu ancak direk gole izin vermedi.

Tarih : 17 Eylül 2017, 15:20
Puan Ver : Roma'da Forma Giyen Cengiz'in Mermi Gibi Şutunda Top Çataldan Döndü(10/10)6

İtalya Serie A Ligi'nin 4'üncü haftasında Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Roma, Hellas Verona'yı 3-0 yendi.

Cengiz Ünder karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, maçın 75'inci dakikasında yerini Brezilyalı genç oyuncu Gerson'a bıraktı. Roma'ya galibiyeti getiren golleri 22'inci dakikada Nainggolan, 33 ve 61'inci dakikalarda ise Dzeko kaydetti.

CENGİZ MERMİ GİBİ VURDU, ÇATALDAN DÖNDÜ

Öte yandan milli futbolcumuz Cengiz Ünder, ilk 11'de başladığı ilk maçta gole çok yaklaştı. Cengiz'in sağ ayağıyla vuruşunda top çataldan döndü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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