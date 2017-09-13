Dünyaca ünlü futbolcuların menajerliğini yapan Jorge Mendes, Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Eljif Elmas'ın temsilciliğini yapmak için harekete geçti.

Fenerbahçe'de performansı en çok merak edilen yıldız ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Sabah'ta yer alan habere göre; FIFA'nın 18 yaşını doldurmadığı için lisans çıkarılmasına izin vermediği Eljif Elmas için ünlü menajer Jorge Mendes devreye girdi.

DÜNYACA ÜNLÜ FUTBOLCUNUN MENAJERLİĞİNİ YAPIYOR

Cristiano Ronaldo, James Rodrigues, Diego Costa ve Di Maria gibi birçok önemli futbolcunun menajerliğini yapan Mendes'in, sarı- lacivertli genç yıldızın danışmanlığı için en güçlü aday olduğu belirtildi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Türkiye Futbol Federasyonu'na verilecek olan listeye Eljif Elmas'ı yazmak istiyordu. Ancak FIFA'nın kararının ardından bu futbolcu, ocak ayında kadroya dahil edilecek.

Kaynak: haberinburada