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RTÜK Kararını Verdi: Barzani'nin Kanalı Rudaw, Türksat'tan Çıkarılacak

RTÜK KARARINI VERDİ: BARZANİ'NİN KANALI RUDAW, TÜRKSAT'TAN ÇIKARILACAK

RTÜK, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin referandum kararı sonrası, Kuzey Irak merkezli yayın kuruluşu Rudaw'ın Türksat'tan çıkarılmasına karar verdi.

Tarih : 25 Eylül 2017, 17:20
Puan Ver : Rtük Kararını Verdi: Barzani'nin Kanalı Rudaw, Türksat'tan Çıkarılacak(8/10)4

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bağımsızlık referandumuna karşı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) adım attı. Olağanüstü toplanan RTÜK, toplantıda Rudaw'ın Türksat uydusundan çıkarılmasına karar verdi.

RUDAW, TÜRKSAT'TAN ÇIKARILACAK

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Kuzey Irak merkezli yayın kuruluşu Rudaw'ın, Türksat uydusundan çıkarılmasını görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin referandum kararı sonrası, Kuzey Irak merkezli yayın kuruluşu Rudaw'ın Türksat'tan çıkarılması gündeme geldi. Bunun üzerine RTÜK olağanüstü toplandı. Toplantıda Rudaw'ın, Türksat uydusundan çıkarılması kararı alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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