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RTÜK, MURAT BAŞOĞLU HABERLERİ VE TECAVÜZ SAHNESİ NEDENİYLE İKİ KANALA CEZA YAĞDIRDI


RTÜK, Murat Başoğlu Haberleri ve Tecavüz Sahnesi Nedeniyle İki Kanala Ceza Yağdırdı
Tarih : 07 Eylül 2017, 21:30
Puan Ver : Rtük, Murat Başoğlu Haberleri Ve Tecavüz Sahnesi Nedeniyle İki Kanala Ceza Yağdırdı(7/10)3

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayınladığı bir dizide aile içi "ensest tecavüze" yer verilmesi nedeniyle Show TV'ye, Murat Başoğlu'nu konu alan haberlerde, abartılı görüntü ve yorumlara yer verilmesi ve "çarpık bir ilişkinin" ekran vasıtasıyla topluma çok açık bir şekilde sunulması nedeniyle Beyaz TV'ye idari para cezası verdi.

"TOPLUMA AÇIK BİR ŞEKİLDE SUNULDU"

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, RTÜK'ün bugün gerçekleştirilen Üst Kurul toplantısında, yayınlarında "ensest tecavüz" ve "ensest ilişkiyi" ekran vasıtasıyla topluma açık şekilde sunan kanallara cezalar verildi.

RÜYA DİZİSİ DE CEZA KONUSU OLDU

Kurul, Show TV'de yayınlanan "Rüya" isimli dizide aile içi ensest tecavüze yer verilmesiyle, söz konusu yayının "kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez." hükmüne; Beyaz TV'de yayınlanan "Ömür Varol'la Beyaz Gazete" isimli programda, Murat Başoğlu ve yeğeni arasında geçen ensest ilişkiyi konu alan haberlerde, her ne kadar eleştirel bir haber olsa da konu hakkında detaylı ve abartılı görüntü ve yorumlara yer verilmesi ve çarpık bir ilişkinin ekran vasıtasıyla topluma çok açık bir şekilde sunulması nedeniyle, söz konusu yayının "Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz." hükmüne aykırılık teşkil ettiğini değerlendirerek, reklam gelirlerinin yüzde üçü oranında ağırlaştırılmış idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

LİSANS İPTALİNE KADAR GİDEBİLİR

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından dizi, film, haber gibi yayınlarda toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı yayınlarla, ensest ve aile içi çarpık ilişkileri konu edinen yayınlara devam edilmesi durumunda, yayın lisansı iptaline yol açacak şekilde üst sınırdan ağırlaştırılmış idari para cezaları ve program durdurma cezaları verileceği kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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